FC Barcelona za dwa dni rozpocznie tak naprawdę walkę o uratowanie sezonu. Zespół mistrzów Hiszpanii zmierzy się z SSC Napoli, a więc mistrzami Włoch w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wydaje się, że to właśnie ekipa z Katalonii jest faworytem do zwycięstwa w dwumeczu, ale Napoli miało zdecydować się na radykalną decyzję, która może tu wiele zmienić. Według włoskich mediów zwolniony został bowiem Walter Mazzari. Toczone są rozmowy z nowym kandydatem do prowadzenia drużyny już w środę.