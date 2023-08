Mason Grenwood w lipcu 2019 roku oficjalnie otrzymał awans do pierwszej drużyny Manchesteru United. Anglik w swojej ojczyźnie od lat uważany był za jeden z największych talentów, a w klubie z Old Trafford liczyli na to, że Grenwood pójdzie drogą Marcusa Rashforda. Trzeba przyznać, że pod względem sportowym 21-latek od pierwszego kopnięcia piłki robił wrażenie.