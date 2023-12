W ostatnim czasie w naszym kraju bardzo głośno zrobiło się w temacie Yarka Gąsiorwskiego . Stało się tak z bardzo prostej przyczyny. Wychowanek Valencii zaczął dosyć regularnie grać na poziomie hiszpańskiej La Liga . To bardzo dobra recenzja dla młodego piłkarza i pokazuje, że Gąsiorowski niewątpliwie ma olbrzymi potencjał do rozwoju.

Szkoli się w Anglii, ale chce grać dla Polski. Wielki talent bez wątpliwości

Pitan w przeciwieństwie do wspomnianego Casha mówi w naszym języku i zawdzięcza to swojej mamie. - Moja mama pochodzi z Polski i uczyła mnie języka od kiedy byłem dzieckiem. Chociaż chodziłem do anglojęzycznej szkoły i na co dzień porozumiewałem się najczęściej po angielsku, chciałem mówić dobrze po polsku. Jako kilkuletni chłopak może miałem problemy z polskim, ale z czasem używanie języka było dla mnie coraz łatwiejsze. Teraz gdy gram dla Polski, bardzo mi się to przydaje - dodał.