Szkoci znowu mają u siebie Boruca. Wielka szansa polskiego bramkarza

20-latek urodził się w Warszawie, ale przygodę z piłką zaczynał w Szwecji. Futbolowego abecadła uczył się w IFK Varnamo i Husqvarna FF. Później przeniósł się do Anglii, gdzie szlifował umiejętności w młodzieżowych zespołach Stoke City i West Bromwich Albion. Stamtąd latem 2021 wrócił do Polski, konkretnie do stolicy Dolnego Śląska.