Sześć minut i już wpadł gol. Ewa Pajor znów strzela, tym razem w Madrycie

Kobiecy zespół FC Barcelona mknie niczym burza przez wszystkie możliwe rozgrywki . Reprezentantki zespołu ze stolicy Katalonii wyszły z grupy w Lidze Mistrzów, prowadzą w damskim odpowiedniku La Ligi oraz dobrze poczynają sobie w Pucharze Królowej. W ostatnich wymienionych rozgrywkach konfrontowały się w środę z Madrid CFF. Stawka? Zacna, bo przepustka do półfinału, a w nim mogą znaleźć się takie marki jak Real Madryt czy Atletico, czyli drużyny znajdujące się w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej tuż za "Blaugraną". "Mamy historię do napisania" - mówiła przed rozpoczęciem meczu Alexia Putellas.

FC Barcelona w półfinale Pucharu Królowej. Ewa Pajor z kolejną bramką w sezonie

Tuż przed zejściem obu zespołów do szatni na tablicy wyników zrobiło się 2:0 za sprawą trafienia Marty Torrejon. Już wtedy stało się jasne, iż w stolicy Hiszpanii do żadnej sensacji raczej nie dojdzie. "Duma Katalonii" kontrolowała sytuację na boisku do ostatniego gwizdka arbitra. Dopiero w doliczonym czasie do drugiej połowy powody do radości mieli miejscowi kibice. Aldana Cometti zdobyła wtedy dla Mardid CFF bramkę honorową.