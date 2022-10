Szejkowie z PSG zainwestowali w nowy klub. Chcą zburzyć "żelazny układ"?

Przybycie katarskich inwestorów do Paris Saint-Germain w 2011 roku to z pewnością przełomowy moment w historii drużyny ze stolicy Francji - od tego czasu zdołała ona bowiem dzięki potężnemu zastrzykowi gotówki wywalczyć sobie stałe miejsce na szczycie Ligue 1, a cała sytuacja w pewnych sezonach przypominała wręcz hegemonię.

Jak jednak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia - i choć PSG nie zdołało jeszcze spełnić do końca wszystkich ambicji swoich właścicieli (vide zdobycie pucharu Ligi Mistrzów), to ci właśnie przymierzyli się do namieszania w kolejnych europejskich rozgrywkach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Feyenoord Rotterdam - Twente Enschede 2:0. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport

Katarczycy inwestują w SC Braga. Czy kiedyś zobaczymy "drugie PSG"?

Jak informuje bowiem m.in. beIN Sports, QSI właśnie wykupiło dokładnie 21,67 proc. udziałów w portugalskim SC Braga. Od strony formalnej cała operacja ma zostać ostatecznie domknięta w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Choć mówimy tu wciąż o pakiecie mniejszościowym, to bez wątpienia taki ruch warty jest dalszego śledzenia - niewykluczone bowiem, że w przyszłości Katarczycy postarają się o uzyskanie pełnej kontroli nad drużyną.

Ta zaś z przyjemnością chciałaby zerwać z łatką "tej czwartej" w portugalskiej ekstraklasie. "Arcybiskupi" - jak czasem nazywa się tę drużynę - najczęściej pozostają bowiem w cieniu Benfiki, Sportingu i FC Porto. Warto jednak nadmienić, że w ostatnich sezonach stoją mimo wszystko za nimi pewne konkretne sukcesy - wywalczenie Pucharu Portugalii (2021) i Pucharu Ligi Portugalskiej (2020).

Primeira Liga czeka na przełamanie status quo

Primeira Liga to dosyć specyficzna rywalizacja - w całej jej historii bowiem zaledwie pięć drużyn sięgało po tytuł mistrzowski. Prócz wspominanych wyżej "Orłów", "Lwów" i "Smoków" ta sztuka udała się jeszcze Belenenses w 1946 roku oraz Boaviście w w 2001 r.

Zobacz także: Kapitalne osiągnięcie Cristiano Ronaldo. Przeszedł do historii