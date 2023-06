Szejkowie "oszaleli". Ostatnia, kosmiczna oferta dla Leo Messiego

Arabscy szejkowie nie składają broni do samego końca - nawet gdy sytuacja wydaje się być już całkowicie przegrana. Helena Condis Edo informuje, że gdy w Al-Hilal dowiedzieli się, że Lionel Messi zdecydował się na transfer do Interu Miami , "zwariowali" i zaoferowali mu kontrakt przebijający wszystkie poprzednie propozycje.

Według dziennikarki Al-Hilal "krzykiem rozpaczy" zaoferowało Leo Messiemu... 1,5 miliarda euro za trzy lata gry, co daje 500 milionów euro rocznie . Wszystko wskazuje jednak na to, że decyzja została już podjęta i nic nie jest w stanie jej zmienić.

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Inter Miami wygrał z FC Barcelona i Al-Hilal

Fabrizio Romano na swoim twitterze poinformował, że transfer Lionela Messiego jest już przesądzony, co przypieczętował swoim słynnym "Here we go". Ta fraza kibicom na całym świecie kojarzy się z najwyższym stopniem wiarygodności.