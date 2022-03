W ostatnich dniach nie brakowało spekulacji na temat rzekomej emigracji Andrija Pawełki. Wedle niepotwierdzonych informacji miał on wraz z rodziną dyskretnie opuścić terytorium Ukrainy i schronić się w jednym z krajów należących do NATO.

W miniony weekend rewelacje te zdementował Jarema Gorodczuk, rzecznik prasowy Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF).

"Doniesienia, że Andrii Pawełko przebywa za granicą, nie są prawdziwe. Prezes cały czas jest w Ukrainie. Mamy z nim stały kontakt, szybko odpowiada na telefony i wiadomości" - mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Verbič piłkarzem Legii! Nowa gwiazda ligi? WIDEO INTERIA.TV

Okazało się, że szef ukraińskiej federacji - sprawujący funkcję od 2015 roku - cały czas otrzymuje propozycje pomocy w przygotowaniu ewakuacji jego i członków jego rodziny. W środę uciął jednak wszelkie spekulacje na ten temat.

- Jestem bardzo wdzięczny prezesom narodowych stowarzyszeń i federacji piłkarskich, którzy dzwonili do mnie i oferowali usługi w celu przeniesienia zarówno naszego związkowego biura, jak i mnie osobiście oraz mojej rodziny. Podziękowałem im wszystkim i powiedziałem, że cała nasza piłkarska rodzina, a także moja rodzina i ja zostaniemy na Ukrainie do dnia zwycięstwa i do momentu, gdy pokonamy ten faszyzm, który zawitał na naszą ziemię - oznajmił Pawełko cytowany przez serwis sport.ua.

Wcześniej szef UAF obwieścił, że "pierwszy mecz po wygranej wojnie" reprezentacja Ukrainy rozegra na Donbas Arenie w Doniecku.

ZOBACZ TAKŻE: