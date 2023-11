Szef FIFA zachwycony mundialem w Arabii Saudyjskiej. "Piłka nożna łączy"

Świat przyjmuje saudyjski mundial z rezerwą - już teraz nie brakuje opinii, że mistrzostwa świata po raz kolejny zagoszczą w kraju, który nie ma nic wspólnego z demokracją, za to znany jest z dyskryminacji kobiet i skrajnie konserwatywnego prawa. Tamtejszy mundial to zarazem jeszcze jeden dowód na to, że bajecznie bogate państwo mocno stawia na futbol - w ostatnich miesiącach raz po raz było głośno o lukratywnych ofertach, jakie składali Saudyjczycy gwiazdom futbolu - na przejście do tamtejszej ligi zdecydował się m.in. Neymar.