Już tylko nieco ponad miesiąc pozostał do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata FIFA w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Jak powszechnie wiadomo na tym turnieju zabraknie reprezentacji Polski, która w finale baraży uległa 2:3 Szwecji. Mimo to dla polskich kibiców pojawiło się światełko nadziei.

Wszystko ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie. Przez to pod znakiem zapytania stanął występ Iranu. Temat ich gry na najważniejszym turnieju piłkarskim na świecie przeciągał się przez długi czas, a w mediach pojawiały się informacje, jakoby w razie wycofania azjatyckiej kadry ich miejsce mogła zająć właśnie Polska.

Spekulacje jednak raz na zawsze zostały ucięte w czwartek. Prezes FIFA, Gianni Infantino oficjalnie przekazał, że Iran weźmie udział w mistrzostwach, a mecze odbędą się zgodnie z planem na terenie Stanów Zjednoczonych.

- Iran zagra na mundialu. Powód jest bardzo prosty. Musimy się zjednoczyć i dotrzeć do ludzi. FIFA jednoczy świat. Musimy zawsze pamiętać o pozytywnym nastawieniu - powiedział.

Słowa te szybko dotarły do prezydenta USA, Donalda Trumpa.

Trump reaguje na słowa Infantino. "Jeśli tak powiedział"

Ten na jednym ze spotkań z dziennikarzami wprost został zapytany o tę sprawę. 79-latek stwierdził, że jeśli Infantino faktycznie tak powiedział, to on nie ma nic przeciwko temu. W ten sposób wydaje się, że Iran już na pewno wystąpi na mistrzostwach świata.

- Jeśli Gianni tak powiedział, to w porządku. Wykonał kawał roboty. Gianni jest fantastyczny, to mój przyjaciel. Powiedziałem, by robił co chce: zaprosi ich lub nie, on decyduje - mówił Trump.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Jak już wspomnieliśmy rywalizacja toczyć się będzie w USA, Meksyku i Kanadzie. Iran w grupie zmierzy się z Nową Zelandią, Belgią oraz Egiptem.

Donald Trump

Gianni Infantino

Reprezentacja Polski

