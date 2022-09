Szef FIFA pod presją! Prezes Szachtara chce go widzieć natychmiast w Ukrainie

W lutym 2019 roku Władimir Putin podpisał dekret o odznaczeniu Gianniego Infantino Orderem Przyjaźni. Prezydent Rosji postanowił w ten sposób uhonorować szefa FIFA "za ogromny wkład w organizację rosyjskich mistrzostw świata 2018".

Huczna uroczystość odbyła się na Kremlu. Kilka miesięcy później FIFA zawarła lukratywną umowę z trzema rosyjskimi kanałami telewizyjnymi, kontrolowanymi przez państwowe spółki. Przedmiotem kontraktu były prawa do transmisji finałów MŚ w Katarze.

Umowa o wartości 39 mln euro obowiązuje do dziś. Nie straciła ważności mimo wojny rozpętanej w Ukrainie przez wojska reżimu Putina. FIFA zawiesiła Rosję w prawach swego członka, ale z pieniędzy nie zamierza rezygnować.

Sierhiej Pałkin: Może FIFA nie rozumie, co się dzieje w Ukrainie

- Jak to możliwe, że wszyscy na świecie przestali rozmawiać i prowadzić interesy z Rosją, a jednocześnie FIFA utrzymuje w mocy zawarty z nią kontrakt telewizyjny na mundial w Katarze - w rozmowie z "The Athletic" pyta z gniewem Serhiej Pałkin, prezes Szachtara Donieck.

- To niewiarygodne, co się dzieje. Może FIFA nie rozumie, co się wydarzyło w Ukrainie. Niech Infantino przyjedzie i wszystko zobaczy na własne oczy. Wtedy zrozumie. Powinien przyjechać, spotkać się z prezydentem naszego kraju i odwiedzić te wszystkie miejsca, w których doszło do potwornych zbrodni - dodaje zbulwersowany działacz.

Wiosną FIFA przekazała darowiznę w wysokości miliona dolarów na pomoc humanitarną dla osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych prowadzonych w Ukrainie.

- W obliczu tego konfliktu chcemy odegrać swoją rolę i wesprzeć ludzi w Ukrainie oraz tych, którzy uciekli przed wojną - oznajmił wówczas Infantino, jednocześnie potępiając zbrojną przemoc wobec niepodległego narodu.

Za tymi słowami nie poszły jednak dalsze sankcje wobec agresora. Rosja nie została usunięta ze struktur FIFA - o co gorliwie zabiega Pałkin - i dzięki temu może rozgrywać mecze towarzyskie.

W miniony weekend "Sborna" zagrała z Kirgistanem, zwyciężając 2-1. Teraz sposobi się do meczu z Iranem lub Bośnią i Hercegowiną. Oba spotkania nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

