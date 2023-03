Szczyt bezczelności angielskiego kibica. Spotkała go za to szybka kara

Eliminacje Euro 2024. Angielski kibic obrażał Maradonę, szybko poczuł konsekwencje

Jak zwykle Anglicy tłumnie powędrowali za swoją kadrą, by wspierać ją w meczu wyjazdowym. "Synowie Albionu" byli bardzo słyszalni na trybunach stadionu w Neapolu, nie kryjąc sporej radości ze zwycięstwa swojej drużyny. Okazję do śledzenia rodaków zaprzepaścił jeden z wyjazdowiczów, który wykazał się niezrozumianą wręcz głupotą. Uznał on, że świetnym pomysłem będzie umieszczenie na fladze z Krzyżem świętego Jerzego hasła: "Diego`s in a box" (Diego jest w trumnie - przyp. red.), co nawiązuje oczywiście do zmarłego w 2020 roku Diego Maradony, legendy Napoli.