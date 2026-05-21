Szczęsny zwrócił się do żony. Miał wyjątkowy powód. Można się wzruszyć

21 maja 2016 rokuWojciech Szczęsny ożenił się z Mariną Łuczenko. Dokładnie dziesięć lat później były bramkarz reprezentacji Polski zwrócił się do żony za pośrednictwem mediów społecznościowych, świętując wyjątkową, okrągłą rocznicę.

"Czasami patrząc w Jej oczy zastanawiam się gdzie ja bym dzisiaj bez niej był. Na szczęście nigdy nie poznam odpowiedzi na to pytanie" - napisał refleksyjnie, dodając zdjęcie z ceremonii.

Wyjątkowy dzień w rodzinie Szczęsnych. Ten wpis chwyta za serce

"Dzisiaj niby zwykła data, rocznica jak każda inna, ale muszę przyznać, że jestem z nas wyjątkowo dumny! Dziękuje Ci Marino za każdy dzień, każdą wspólną chwile. Za wspaniałe dzieci i życie razem. Dzięki Tobie mam motywacje by budzić się rano i być lepszym człowiekiem. Bo mam dla kogo!" - dodał golkiper Barcelony.

Zakochani doczekali się dwójki dzieci. W 2018 roku na świat przyszedł ich syn Liam, a sześć lat później urodziła się córeczka Noelia. Rodzina Szczęsnych często jest aktywna na Instagramie, gdzie można śledzić kulisy jej prywatnego życia.

"Jak zauważyliście, jestem mądrym chłopakiem, więc w domu decyzje podejmuje żona. (…) W naszym domu na tysiąc decyzji ja podejmuję tylko jedną - gdzie będę grał" - mówił kiedyś piłkarz, na co roześmiana zareagowała jego żona.

Jak przed laty wyliczała redakcja czasopisma "Flesz", trzydniowe wesele Szczęsnych w 2016 roku miało kosztować około 250 tys. złotych.

Rodzina mieszka w Hiszpanii, gdzie na co dzień pracuje 36-latek. Niedawno Szczęsny potwierdził, że będzie zawodnikiem Barcelony jeszcze przez jeden sezon. - Znaczy ja mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy - opowiadał przed kamerami Eleven Sports.

Wojciech Szczęsny

Marina i Wojciech Szczęśni

Marina, Wojciech Szczęsny





