Szczęsny walczy o transfer, a tu nagle Cristiano Ronaldo. Gwiazdor w akcji

Forma, jaką prezentował w ostatnim czasie Polak, zdecydowanie uprawnia go do tego, aby miał pozostać we Włoszech i wciąż grać na tym absolutnie topowym poziomie. Szczęsny był w minionym sezonie jednym z najlepszych bramkarzy w całej włoskiej Serie A. Problem leży jednak w wieku, długości kontraktu oraz zarobkach Szczęsnego. Aktualna umowa naszego bramkarza ze "Starą Damą" obowiązuje bowiem do czerwca 2025 roku, a na jej mocy Polak zarabia naprawdę bardzo dobre pieniądze.

Szczęsny odejdzie z Juventusu przez... Cristiano Ronaldo. Decydujący telefon

Według włoskich mediów bowiem Szczęsny ma być na bardzo dobrej drodze do odejścia z klubu. Do zespołu z Piemontu zgłosiło się bowiem Al-Nassr, który poszukuje nowego bramkarza. Zdaniem Alfredo Pedulli w potencjalny transfer do Arabii Saudyjskiej miał włączyć się nawet sam Cristiano Ronaldo. Według dziennikarza telefon od Portugalczyka miał być tym, co zadecydowało, że Polak przeniesie się jednak do Al-Nassr. Saudyjski klub ma zapłacić za naszego bramkarza pięć milionów euro, a sam Polak będzie zarabiać około 13 milionów euro netto.