W czerwcu oficjalnie ogłoszono, że studio Papaya Films zrealizuje trzeci film dokumentalny na temat wybitnych polskich piłkarzy. Zaczęło się w 2023 roku od Roberta Lewandowskiego, następnie przyszła kolej na Jakuba Błaszczykowskiego, a teraz trwają intensywne prace nad ekranową biografią Wojciecha Szczęsnego .

Kiedy pod koniec sierpnia bramkarz zakończył piłkarską karierę, wydawało się, że będzie to idealna puenta dla filmu. Teraz już wiemy, że tak nie będzie. Szczęsny, aby zagrać w Barcelonie, zdecydował się wrócić do profesjonalnej piłki. Jak wpłynie to na fabułę produkcji? Reklama

- W świetle najnowszych wydarzeń pomysł na dokument pozostaje bez zmian. Film nigdy nie miał opowiadać o emeryturze Szczęsnego, nie planowano również, by był chronologicznym zapisem jego kariery. Od początku celem było stworzenie portretu niezwykłego człowieka, dla którego piłka nożna to tylko jedna z wielu pasji. Główna oś narracji pozostaje taka sama: to historia bramkarza reprezentacji Polski, Arsenalu, Juventusu i - od teraz - Barcelony, ale także historia ojca i męża. Ważne wątki w filmie będą dotyczyć nie tylko Szczęsnego, ale również jego żony, Mariny Łuczenko-Szczęsnej, oraz ich dzieci, Liama i Noelii - mówi w rozmowie z Interią Kacper Sawicki, producent filmu.

Wojciech Szczęsny zagra w FC Barcelona. W międzyczasie powstaje film o nim

Ekipa filmowa jest obecnie na półmetku.

Towarzyszyliśmy Szczęsnemu podczas jego ostatnich meczów w sezonie, które rozgrywał w barwach Juventusu, a także w trakcie występów w Reprezentacji Polski. Nasz zespół przeprowadził również wywiady z kluczowymi postaciami z zawodowego i prywatnego życia Szczęsnego - m.in. z Arsènem Wengerem, Robertem Lewandowskim, Davidem Seamanem, a także jego rodziną oraz innymi osobami, które miały wpływ na jego drogę zawodową i osobistą, kształtując go jako człowieka, którym jest dziś. W nadchodzących tygodniach ekipa skupi się na londyńskim etapie kariery Szczęsnego oraz na nowym rozdziale, który właśnie rozpoczyna się w Barcelonie. ~ Kacper Sawicki

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, twórcy filmu planują prawdziwą bombę. Chcą mianowicie nakłonić do występu w produkcji ojca Wojciecha, Macieja Szczęsnego. Panowie od lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Zapytany przez nas o tę kwestię Kacper Sawicki, odmówił komentarza.

Zdjęcia do filmu będą powstawały do połowy przyszłego roku - do finału Ligi Mistrzów.

Jakub Żelepień, Interia

Wojciech Szczęsny / AFP

Wojciech Szczęsny / ALESSIO MORGESE / Alessio Morgese / DPPI via AFP / AFP

Wojciech Szczęsny / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP