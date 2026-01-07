Szczęsny i Lewandowski świętują awans. Trzy gole w osiem minut, to wcale nie był koniec

W szeregach FC Barcelona działo się co niemiara na długo przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Poruszenie w stolicy Katalonii wywołały choćby doniesienia o kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Niemiec pechowo zakończył jeden z treningów. "Opuszczza obóz treningowy Barcelony w Arabii Saudyjskiej i wraca do Barcelony na badania medyczne. Diego Kochen, bramkarz drużyny rezerw, dołączy do grupy jutro" - przekazał klub późnym wtorkowym wieczorem.

Kilkadziesiąt godzin później zaskoczył natomiast sam Hansi Flick. Na ławce rezerwowych znalazł się Lamine Yamal. Powód? Odpoczynek związany z nadchodzącymi ważniejszymi spotkaniami. Od początku środowej rywalizacji brakowało także naszych rodaków. Wojciech Szczęsny już przyzwyczaił się do pełnienia roli drugiego bramkarza. Roberta Lewandowskiego wygryzł z kolei Ferran Torres. I nawet bramka warszawianina strzelona przeciwko Espanyolowi nie zmieniła podejścia niemieckiego opiekuna liderów La Ligi.

Tempo meczu od pierwszej minuty mogło się podobać. Baskowie w zaledwie kilkaset sekund wywalczyli trzy rzuty rożne. W odpowiedzi zagroził Raphinha, który w polu karnym rywali dośrodkował z boku boiska, gdy golkiper opuścił bramkę, lecz futbolówka nie znalazła adresata. Smutek sympatyków "Blaugrany" nie potrwał jednak długo, bo podopieczni Hansiego Flicka jeszcze przed przerwą wręcz upokorzyli przeciwników.

FC Barcelona gromi Athletic Bilbao. Pewny awans do finału Superpucharu Hiszpanii

2:0 zrobiło się już po pół godzinie gry. Na listę strzelców wpisali się Ferran Torres oraz Fermin. Ale gigantom z Katalonii wciąż było mało, ponieważ prowadzenie podwyższył Roony Bardghji. Dzieła zniszczenia dopełnił wspomniany wcześniej Raphinha. Brazylijczyk zdobył gola pięknej urody, kierując piłkę prosto w okienko. Bramkarz nie miał absolutnie nic do powiedzenia i pewnie najchętniej wraz z kolegami chciałby zaprzestać rywalizacji po 45 minutach. Takiego pogromu nie spodziewali się nawet najwięksi pesymiści z Bilbao.

"Bordowo-Granatowi", pomimo korzystnego wyniku, nie zamierzali się zatrzymywać. Po zmianie stron dublet skompletował Raphinha. Podopiecznym Hansiego Flicka układało się dosłownie wszystko. Ten nie mylił się co do braku Lamine'a Yamala w wyjściowym zestawieniu. Nastolatek oszczędził tym samym siły na finał przeciwko Realowi lub Atletico. Utalentowany finalnie pojawił się na boisku, lecz tylko na ostatnie minuty.

Całą potyczkę na ławce rezerwowych przesiedział Robert Lewandowski. Polak jednak też może się cieszyć. W końcu ma szansę na kolejne w karierze trofeum. I kto wie czy nie zagra w finale.

Statystyki meczu FC Barcelona 5 - 0 Athletic Bilbao Posiadanie piłki 75% 25% Strzały 14 9 Strzały celne 8 3 Strzały niecelne 2 4 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 131 75

