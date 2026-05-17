Szatnia Wieczystej nagle odmieniona. Oto co się stało. W tle Wisła Kraków

Szymon Łożyński

W pierwszym terminie Wieczysta Kraków nie otrzymała licencji na grę w PKO Ekstraklasie w kolejnym sezonie. Klub szybko jednak zareagował. Według doniesień medialnych, podjął działania, które powinni przynieść bardzo szybki skutek. W tle pojawia się wątek stadionu Wisły Kraków oraz, jak na nowe wieści ws. licencji zareagowali sami piłkarze Wieczystej.

Piłkarze Wieczystej Kraków w żółto-czarnych strojach przygotowują się do stałego fragmentu gry na boisku.
Piłkarze Wieczystej KrakówNurPhotoGetty Images

Sezon 2025/2026 w Betclic 1. lidze wchodzi w decydującą fazę. Wciąż w grze o awans do PKO Ekstraklasy jest między innymi Wieczysta Kraków. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że podopieczni Kazimierza Moskala będą walczyli w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Niedawno pojawiły się jednak sensacyjnie wieści, że Wieczysta może do tych baraży nie przystąpić. Efekt takich spekulacji, to informacja z PZPN, że Krakowianie nie dostali licencji na grę w przyszłym sezonie w PKO Ekstraklasie. Problem był formalno-prawny, bowiem Wieczysta nie przekształciła się w spółkę, co jest jednym z wymogów do gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Wieczysta wciąż na poważnie myśli o włączeniu się do walki o PKO Ekstraklasę. Po odmowie przyznania licencji w pierwszej instancji, klub błyskawicznie podjął działania i odwołał się od tej decyzji. Według portalu meczyki.pl, odwołanie przyniesie skutek i Wieczysta dostanie licencję na grę na najwyższym szczeblu.

Zwrot akcji ws. licencji dla Wieczystej. Oto gdzie będą grać w PKO Ekstraklasie

"Sprawa jest klepnięta" - czytamy na meczyki.pl. Dziennikarze portalu twierdzą, że Wieczysta spełniła już warunek i przekształciła się w spółkę. Znalazła już także stadion, na którym będzie rozgrywać mecze, w przypadku awansu do PKO Ekstraklasy. Chodzi o obiekt Wisły Kraków.

Według meczyki.pl, szatnia Wieczystej Kraków pozytywnie zareagowała na dobre wieści ws. licencji dla klubu. Piłkarze mają znów być zmotywowani do walki i cieszyć się, że w przypadku awansu domowe mecze rozegrają w Krakowie, a nie tak jak obecnie na stadionie w Sosnowcu.

Jeśli w dwóch ostatnich kolejkach Śląsk Wrocław sensacyjnie nie roztrwoni dwupunktowej przewagi nad Wieczystą w tabeli, to Krakowianie najprawdopodobniej z 3. miejsca przystąpią do barażu o PKO Ekstraklasę i w półfinale zmierzą się z 6. zespołem w tabeli. O tą lokatę wciąż walczy jeszcze kilka drużyn.

