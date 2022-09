Szalony pomysł na rzut rożny! Sędzia nie pozwolił. Film podbija sieć!

FK Most pri Bratislavie zajmuje 10. miejsce w III lidze Słowacji. W spotkaniu z czwartą Rovinką zaprezentował rzut rożny, który przejdzie do historii!

Przed kornerem Martin Juraszko postanowił wziąć na barki swego kolegę z drużyny Adama Semaczika, by w ten sposób uzyskać znacznie wyższy pułap ataku na górną piłkę i zdeklasować wręcz obrońców Rovinki.

Widząc, co się święci w polu karnym sędzia wstrzymał stały fragment gry i nakazał bawiącej się w jazdę na barana dwójce rozłączenie się. Co ciekawe, ojciec Martina - Berco Juraszko od tego sezonu jest sędzią. Fani proponują mu, by wykorzystał filmik z nieudanej próby zrewolucjonizowania rzutów rożnych wykorzystywał na seminariach sędziowskich.

Reklama

- Mało jest lepszych rzeczy niż niższe ligi piłkarskie - komentują kibice.

Zobacz kreatywność piłkarzy FK Most na poniższym filmiku:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz: Ktoś, kto nie będzie grał w klubie, drastycznie zmniejszy swoje szanse na wyjazd na mundial. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport