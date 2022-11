Szalone pieniądze dla Cristiano Ronaldo. To przekracza granice rozsądku!

Zdradził wtedy, że dostał też lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, a gorącym zwolennikiem jego transferu był saudyjski książe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, który w rozmowie z CNN przyznał m.in . "nie znam planów Ronaldo, ale dlaczego nie? Mamy silną ligę. Niemal w każdej drużynie jest co najmniej siedmiu obcokrajowców i chcemy tę liczbę jeszcze zwiększyć. (...) Piłka nożna jest mocna w Arabii Saudyjskiej, więc dlaczego Ronaldo miałby tu nie zagrać?". Dziś wydaje się to bardziej realne niż wcześniej. A zdaniem hiszpańskiej Marki - niemal pewne.

Portugalski as może zarobić ogromne pieniądze. A Arabia Saudyjska - wypromować się na jego nazwisku

Marka już tydzień temu informowała, że piłkarza bardzo chciał pozyskać saudyjski Al-Nassr , bo na Ronaldo "zachorował" prezes Musalli Al-Muammar. Wtedy jednak pojawiała się kwota 242 milionów euro za dwa lata gry . Teraz szczegóły oferty, do której przyjęcia bardzo skłania się sam Cristiano Ronaldo, zostały doprecyzowane.

To pół miliarda euro (sic!) za 2,5 sezonu! Umowa miałaby zacząć obowiązywać od początku nowego roku - aż do końca czerwca 2025 roku. Jak zaznacza Marca, wchodzą w to także dochody z umów reklamowych - razem z wynagrodzeniami mają dawać po 200 milionów euro za każdy sezon. Arabowie wiedzą, że przyjście legendarnego piłkarza pozwoli podnieść prestiż ligi i całego kraju, może też mieć wielkie znaczenie przy promocji starań kraju o organizację mundialu. A ten Arabia chce gościć w 2030 roku, wspólnie z Grecją i Egiptem.