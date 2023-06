Szalona oferta przyjęta! Szymon Marciniak ogłosił sensacyjną decyzję

Zaprosić najlepszego sędziego świata do poprowadzenia zawodów A Klasy? Manewr z pozoru szalony. A jednak - malutka wieś z Podlasia dopięła swego. Szymon Marciniak w służbowym stroju zamelduje się tam już w najbliższą niedzielę.

42-letni arbiter potwierdził swoją obecność w Turośni Kościelnej. To wioska położona w powiecie białostockim, zamieszkana przez ok. 700 osób. Miejscowy klub piłkarski powstał ledwie trzy lata temu.

Szymon Marciniak posędziuje w A klasie. "Mówię to do wszystkich niedowiarków"

- Już jakiś czas temu mówiłem, że jeżeli plany fajnie się ułożą, to będzie szansa odwiedzić Turośń Kościelną. I tak też się stało. Mówię to do wszystkich niedowiarków, którzy niedowierzali. Ale tak - widzimy się 18 czerwca na mecz KS Turośnianka - GKS Rutki. Zapraszam wszystkim kibiców - mówi Marciniak w krótkim filmie opublikowanym na Twitterze.