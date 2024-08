Wszyscy kibice piłkarscy z utęsknieniem wyczekują na pierwsze ligowe swoich drużyn. Te już naprawdę niebawem, a nasza polska PKO Ekstraklasa już przecież trwa. Największe europejskie ligi ruszają jednak dopiero w najbliższych dniach. Co roku przed pierwszym ligowym meczem w top pięć najmocniejszych europejskich rozgrywek, rozgrywana jest Tarcza Wspólnoty, a więc prestiżowy mecz między mistrzem Anglii i zdobywcą Pucharu Anglii na legendarnym Wembley.

W tym roku prestiżu temu spotkaniu dodaje fakt, że na Wembley kibice obejrzeli derby Manchesteru. W poprzednim sezonie mistrzem Anglii został bowiem Manchester City prowadzony przez Pepa Guardiolę, a po Puchar Anglii sięgnął Manchester United ... pokonując Manchester City w finale. Obie drużyny latem rewolucji kadrowych nie przeszły, choć pewnych momentach wiele na to wskazywało, bo mówiło się, że angielskiego giganta opuszczą Kevin De Bruyne i Ederson .

Manchester United - Manchester City

Jeśli ktoś czekał na wielkie starcie już w pierwszej połowie, to musiał być rozczarowany. Oba zespoły wyglądały trochę, jakby jeszcze nie wróciły z wakacji. Nie było wielu dobrych okazji, groźnych strzałów, czy pięknych interwencji bramkarzy. Wystarczy powiedzieć, że obie ekipy łącznie wykreowały sobie 0,6 współczynnika oczekiwanych goli i oddały... zero celnych strzałów. To przełożyło się oczywiście na bardzo rozczarowujący bezbramkowy remis.