Szalona decyzja krajowej federacji. Klub dostał 94 pkt kary! Walczy o życie

Rumuńskie media donoszą o sprawie gremialnie. Chodzi bowiem o klub, który jeszcze dwa lata temu występował w najwyższej klasie rozgrywkowej i - przynajmniej w teorii - walczył o mistrzostwo kraju. Dzisiaj jest III-ligowcem.

FCU Craiova do bieżących rozgrywek przystępuje z 94 punktami na minusie. Startuje z ostatniego miejsca w tabeli i... już dzisiaj wiadomo, że pozostanie na nim do końca sezonu. Nawet jeśli wygra wszystkie spotkania, do zera będzie brakować 13 punktów.

Futbolowy cyrk w Rumunii. Właściciel FCU Craiova nie zamierza kapitulować

Drakońska kara to efekt wielomiesięcznych zaległości finansowych. Na niezrealizowane wynagrodzenia czeka 10 zawodników, a na liście wierzycieli widnieją także podmioty zewnętrzne. Z tego powodu klub nie uzyskał licencji na grę w II lidze i został karnie zdegradowany o szczebel niżej.

Krajowa federacja nie zdecydowała się od razu na atomowe uderzenie. Najpierw były ostrzeżenia, potem drobne sankcje. Cierpliwość organów decyzyjnych uległa jednak wyczerpaniu.

Co ciekawe, położenie klubu lada dzień może stać się agonalne. Jeśli FCU Craiova do 3 września nie spłaci długów, co dwa tygodnie będzie tracić z "dorobku" kolejne dwa punkty.

Właściciel klubu jest Andrian Mititelu, uchodzący za postać wielce kontrowersyjną. Pozostaje w głębokim konflikcie z władzami rumuńskiej piłki. Twierdzi, że ogłoszona kara jest niezgodna z prawem i zapowiada odwołania do najwyższych instancji państwowych.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP