Szaleństwo wokół Zalewskiego, zmienia klub. Ogromna podwyżka dla Polaka

Nicola Zalewski do stycznia 2025 roku miał prawo być naprawdę bardzo rozczarowany swoim sezonem. W barwach AS Roma nie dostawał tylu szans, ile by oczekiwał, a gdy już grał, to nie spełniał oczekiwań swoich i kibiców, co doprowadziło nawet do gwizdów na Polaka ze strony fanów. W związku z tym reprezentant Polski uznał, że należy zmienić środowisko.