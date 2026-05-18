Szaleństwo w Porto. Tak nazwał Pietuszewskiego. I nagle wspomniał o czwartym Polaku

FC Porto zakończyło sezon 2025/26 tytułem mistrzowskim. W sobotę "Smoki" pokonały Santa Clara 1:0 i piłkarze rozpoczęli mistrzowską fetę. Wielki udział w mistrzostwie Portugalii miało trio reprezentantów Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Ten pierwszy aż sześciokrotnie był wybrany najlepszym obrońcą ligi. Kiwior prezentował z reguły równy i wysoki poziom, a najmłodszy z nich był mocno chwalony przez ekspertów z całego świata za swoją technikę i błyskotliwość. - Są niesamowici. Bednarek i Kiwior to jedni z obrońców Porto. Sprawili, że Porto stało się zdolne walki o trofea - powiedział Helder Postiga w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet"

Co za słowa o Pietuszewskim!

Była gwiazda Porto oraz reprezentacji Portugalii wypowiadała się o naszych reprezentantach w samych pozytywach. Szczególnie wielkich słów używa wobec Pietuszewskiego.

To nowa radość. Jest niewiarygodny. Wniósł do drużyny nową energię. Od początku miał wkład w grę zespołu. I jeszcze zrobi postęp

Postiga początkowo nie spodziewał się, że 17-latek może już w pierwszych tygodniach mieć taki wpływ na Porto. - Nikt się nie spodziewał - zaznaczył i przypomniał jego piękny gol z Benfiką Lizbona, gdy ograł mistrza świata Nicolasa Otamendiego.

Była gwiazda dała do zrozumienia, że "Porto ma teraz wiele związków z Polską" i zaznaczyła, że do zespołu " może powinien przyjść jeszcze kolejny Polak". Postiga nie podał jednak konkretnego nazwiska.

