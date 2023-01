Joachim Marx, piłkarz Lens w latach 1975-79, trener Lens w latach 1985-88: - Pewnie, że tak! To zrozumiałe. Z Paryżem nie wygrywa się codziennie... (uśmiech). Przyznam, że bardzo się tym meczem denerwowałem. W zeszłym sezonie Lens prowadziło u siebie z PSG 1-0 i straciło gola wyrównującego w doliczonym czasie. To nie jest stres dla mnie. Teraz miałem iść, miałem już bilety, ale w końcu... nie poszedłem. Oddałem wejściówki mojemu synowi, Christophe zabrał na mecz mojego wnuka. Florian bardzo chciał w akcji zobaczyć Mbappe. Mnie mecze Lens kosztują coraz więcej nerwów i zdrowia. Przejmuję się, wiadomo, że chciałbym żeby im szło, ale muszę się oszczędzać (uśmiech).

Francuzi zauważyli, że Frankowski sprawdza się podczas ważnych meczów

- Pokazał, że wie co robi, że stać go na wiele. W 2020 roku w niecodziennych okolicznościach zdobył awans do Ligue1. Po zwolnieniu poprzednika po serii porażek wygrał dwa ważne mecze z FC Paris 2-0 i z Orleanem 1-0, a potem nastał COVID-19 i przerwano sezon. Lens przerwa zastała na drugim miejscu w tabeli. Sezon ostatecznie został zakończony i w efekcie Racing Lens awansował do Ligue1, po pięciu latach wrócił do elity.