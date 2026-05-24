Szaleństwo w Barcelonie po tym, co zrobiła Pajor. Nagle takie porównanie

Ewa Pajor pokazała w finale Ligi Mistrzów, jak ważną jest postacią dla swojego klubu. Ten sezon nie był dla niej prosty - zdarzyły się kontuzje i plotki o tym, że może nie zaznać miejsca w klubie na dłużej. Ostatecznie zdaje się, że jako bohaterka finału tak ważnej imprezy będzie mogła liczyć na specjalne traktowanie.

Ewa Pajor z dwiema bramkami w finale Ligi Mistrzów

Cóż to był za mecz Ewy Pajor! Polka, która od lat marzyła o tym, by w końcu odnieść zwycięstwo w Lidze Mistrzów i która miała na to już szansę w innym klubie, teraz mogła nie tylko cieszyć się z wygranej zespołu, ale miała na nią znaczny wpływ.

Dzięki niej FC Barcelona już na początku drugiej połowy mogła cieszyć się dwubramkowym prowadzeniem. Potem dwa gole przeciwko zespołowi z Francji dołożyła jeszcze Salma Paralluelo. To jednak Pajor znalazła się w centrum uwagi.

Ewa Pajor bohaterką FC Barcelony. Tak ją porównali

Pajor stała się centralną postacią mediów społecznościowych FC Barcelony po wygranej w Lidze Mistrzów. Polka prezentowała się na wielu zdjęciach i stała się symbolem radości ze zwycięstwa.

"Kto jeśli nie Pajor?", "Na bramce podpisała się Pajor" - pisali Katalończycy na Instagramie. Napastniczka stała się też twarzą zapowiedzi celebracji wygranego turnieju. Po Lidze Mistrzów stałą się prawdziwą gwiazdą.

Co ciekawe, w wielu komentarzach prezentowano ją jako "kobiecą wersję" Roberta Lewandowskiego i zachwycano się jej umiejętnościami. Napastnik za to zagrał swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony i na pożegnanie strzelił 120. bramkę dla tego zespołu. Można powiedzieć, że zarówno Pajor jak i Lewandowski przeżywali dzisiaj piękne chwile w związku z grą dla Blaugrany.

Ewa Pajor

Ewa Pajor





