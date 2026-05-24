Szaleństwo w Barcelonie po tym, co zrobiła Pajor. Nagle takie porównanie

Anna Dymarczyk

Ewa Pajor została bohaterką kobiecej FC Barcelony. Jej zespół wygrał w finale Ligi Mistrzów z OL Lyonnes 4:0 i to przede wszystkim dzięki znakomitej grze Polki, która zdobyła dla drużyny dwie kluczowe bramki. Teraz zawodniczka jest fetowana wraz z koleżankami, ale znalazła się w samym centrum wydarzeń. W komentarzach porównywana jest do jednej osoby.

Ewa Pajor pokazała w finale Ligi Mistrzów, jak ważną jest postacią dla swojego klubu. Ten sezon nie był dla niej prosty - zdarzyły się kontuzje i plotki o tym, że może nie zaznać miejsca w klubie na dłużej. Ostatecznie zdaje się, że jako bohaterka finału tak ważnej imprezy będzie mogła liczyć na specjalne traktowanie.

Cóż to był za mecz Ewy Pajor! Polka, która od lat marzyła o tym, by w końcu odnieść zwycięstwo w Lidze Mistrzów i która miała na to już szansę w innym klubie, teraz mogła nie tylko cieszyć się z wygranej zespołu, ale miała na nią znaczny wpływ.

Dzięki niej FC Barcelona już na początku drugiej połowy mogła cieszyć się dwubramkowym prowadzeniem. Potem dwa gole przeciwko zespołowi z Francji dołożyła jeszcze Salma Paralluelo. To jednak Pajor znalazła się w centrum uwagi.

Pajor stała się centralną postacią mediów społecznościowych FC Barcelony po wygranej w Lidze Mistrzów. Polka prezentowała się na wielu zdjęciach i stała się symbolem radości ze zwycięstwa.

"Kto jeśli nie Pajor?", "Na bramce podpisała się Pajor" - pisali Katalończycy na Instagramie. Napastniczka stała się też twarzą zapowiedzi celebracji wygranego turnieju. Po Lidze Mistrzów stałą się prawdziwą gwiazdą.

Co ciekawe, w wielu komentarzach prezentowano ją jako "kobiecą wersję" Roberta Lewandowskiego i zachwycano się jej umiejętnościami. Napastnik za to zagrał swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony i na pożegnanie strzelił 120. bramkę dla tego zespołu. Można powiedzieć, że zarówno Pajor jak i Lewandowski przeżywali dzisiaj piękne chwile w związku z grą dla Blaugrany.

