Szaleństwo w Barcelonie. Niebezpieczne zachowanie Lewandowskiego. To był moment

To się nie mogło inaczej skończyć. Katalończykom wystarczył remis w niedzielnym starciu z Realem, by sięgnąć po tytuł mistrza kraju. Ostatnie w tym sezonie El Clasico miało jednak swojego zwycięzcę. "Blaugrana" wygrała gładko 2:0.

Rezultat spotkania został ustalony już po 18 minutach. Na listę strzelców trafili Marcus Rashford i Ferran Torres. Rozbicie mentalnie "Królewscy" byli dla gospodarzy tylko tłem.

Lewandowski i Szczęsny w blasku złota. Wielka feta na ulicach Barcelony. Miasto nie zasnęło od wczoraj

Paradę mistrzów relacjonują na żywo wszystkie sportowe media w Hiszpanii. Specjalnie przygotowany autokar z otwartym dachem przemierza rozśpiewane ulice Barcelony. Zabawa ruszyła zgodnie z planem, punktualnie o 17:00.

"Wojciech Szczęsny duszą towarzystwa. Jest jednym z najbardziej entuzjastycznych uczestników ligowej fety. Trzyma się blisko Robert Lewandowskiego i co chwilę prowokuje zabawne momenty" - donosi reporter "Mundo Deportivo".

Na nagraniach wideo widać jednak, że "Lewy" w pewnym momencie urwał się swojemu druhowi. Wdrapał się na dach kabiny pojazdu, skąd pozdrawia rozentuzjazmowany tłum, strzelając z armatki do confetti. Wraca na dół do reszty zespołu dopiero wtedy, kiedy ktoś zwraca mu uwagę, że przebywa jednak w nie do końca niebezpiecznym miejscu - na wysokości, bez poręczy.

Być może dla blisko 38-letniego snajpera to ostatnia mistrzowska feta w karierze. Przynajmniej w barwach Barcelony. Wiele wskazuje na to, że nie podpisze nowego kontraktu i za kilkadziesiąt dni pożegna się z klubem.

W ciągu czterech lat Lewandowski wygrał z "Blaugraną" krajową ligę trzykrotnie. Dorzucił do tego tytuł króla strzelców w debiutanckim sezonie. Decyzja o przeprowadzce na Półwysep Iberyjski w wieku 34 lat okazała się jedną z najtrafniejszych, jaką podjął.

Kontrakt Szczęsnego z Barceloną zachowuje ważność do połowy 2027 roku.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zapisali się w historii Barcelony

Wojciech Szczęsny

