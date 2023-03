Szaleństwo w Argentynie w czasie pierwszego meczu po mundialu. Messi i Scaloni przemówili, ogromne święto

Reprezentacja Argentyny rozegrała pierwszy mecz we własnym kraju od czasu zdobycia mistrzostwa świata. Jeśli ktoś myślał, że Argentyńczycy już "przywykli" po kilku miesiącach do takiego stanu rzeczy, to bardzo się pomylił. Święto trwa nadal i trwało także na El Monumental, które stworzyło magiczną atmosferę na długo przed i na długo po spotkaniu "Albicelestes" z Panamą.