Słodko-gorzkie było tegoroczne Euro w wykonaniu zawodników Garetha Southgate’a. Z jednej strony Wyspiarze znaleźli się w finale, ale z drugiej od początku do samego końca kibiców nie przekonywał styl gry prezentowany przez piłkarzy. Sympatycy "Synów Albionu" nie wytrzymali już zresztą w fazie grupowej. Gdy po remisie ze Słowenią selekcjoner podszedł podziękować im za doping, w jego stronę poleciały puste kubki z piwem. Reklama

"Rozumiem to [zachowanie kibiców - przyp. red.], nie zamierzam od tego uciekać. Najważniejsze jest trwanie przy drużynie. Rozumiem negatywną narrację skierowaną we mnie. To lepsze dla zespołu, ale tworzy niezwykle trudne środowisko do działania" - komentował trener wspomniany wyżej incydent i jednocześnie zapowiedział lepszą grę w dalszej części turnieju.

Southgate może pożegnać się z kadrą. Lista potencjalnych następców robi wrażenie

W niej rzeczywiście na Anglików patrzyło się ciut lepiej. Harry Kane i spółka dostali się do finału imprezy. Ten jednak padł łupem Hiszpanów, co nie zadowoliło fanów czekających na pierwsze mistrzostwo Starego Kontynentu w historii kraju. Zaledwie kilka godzin po ostatnim gwizdku w Berlinie, zaczęły się spekulacje związane z przyszłością Garetha Southgate’a. Nadchodzącą rewolucję zwiastował między innymi Gary Lineker "Podejrzewam, że to może być jego ostatni mecz w roli menedżera" - oznajmił trzykrotny król strzelców ligi angielskiej w BBC.

Z godziny na godzinę pozycja obecnego selekcjonera słabnie coraz bardziej. W brytyjskich mediach już nawet krąży wąska lista potencjalnych następców. Ponadto bukmacherzy zaczęli przyjmować zakłady. Wśród kandydatów same wielkie nazwiska. Uwagę kibiców przykuła zwłaszcza obecność Juergena Kloppa. Niemiec dopiero co pożegnał się z Liverpoolem, więc doskonale zna tamtejsze środowisko. Zatrudnienie go byłoby niemałym szokiem dla całego piłkarskiego świata. Reklama

Sylwetkę 57-latka jako pierwszą wymienił portal "goal.com". "Klopp obiecał, że nigdy nie będzie zarządzał innym angielskim zespołem po tym, jak opuścił Liverpool jako trener odnoszący największe sukcesy w XXI wieku, ale nie powiedział nic na temat drużyny narodowej. Oczywiście federacja musiałaby przełknąć dumę, aby mianować Niemca, ale Klopp stał się w zasadzie honorowym Anglikiem, a jego bezgraniczna pasja byłaby doskonałym antidotum" - napisał Richard Martin.

Kobieta w wąskim gronie kandydatów. Odniosła spory sukces

W walce o fotel selekcjonera, gdyby rzeczywiście pojawił się wakat, według bukmacherów liczą się ponadto: Graham Potter, Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Pep Guardiola oraz Lee Carsley. Jest także nazwisko kobiety. Mowa o Sarinie Wiegman, triumfatorce żeńskich mistrzostw Europy. Na Wyspach najbliższe dni zapowiadają się ciekawie.

Reklama Król Hiszpanii przywitał piłkarzy po zwycięstwie w Euro 2024. WIDEO / THOMAS PERROTEAU AFPTV AFP / AFP

Gareth Southgate / AFP/PAUL ELLIS/ / AFP

Gareth Southgate / ADRIAN DENNIS / AFP / AFP