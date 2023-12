Szaleństwo na punkcie polskiego napastnika. Pierwsze takie wyróżnienie

Transfer do Turcji był dla Krzysztofa Piątka zdaniem wielu ekspertów ostatnią już deską ratunkową dla coraz niższych lotów kariery. Po bramkostrzelnym snajperze z AC Milanu pozostało już tylko mgliste wspomnienie. Reprezentant Polski w ostatnich sezonach przeważnie zawodził. Zaczęło się od nieudanej przygody w Hercie Berlin. Niemiecki klub wypożyczał go do Fiorentiny i Salernitany, jednak w żadnym z włoskich klubów Piątek nie mógł odnaleźć formy.