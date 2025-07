W końcówce pierwszej połowy doszło do dramatycznej sytuacji. Boisko na noszach opuścił bowiem Jamal Musiala, któremu potwornie wygięła się kostka, popłakał się nawet Donnaruma. Do przerwy mieliśmy więc bezbramkowy remis, a po stronie Bayernu ogromną stratę personalną.

Od tego momentu zaczęło się dziać na murawie bardzo dużo, głównie za sprawą Manuela Neuera, który w swoim stylu regularnie opuszczał szesnastkę, a to powodowało mnóstwo problemów. W jednej z sytuacji Ousmane Dembele nie trafił do pustej bramki z około 18. metrów , po tym, jak niemiecki bramkarz stracił piłkę, próbując dryblingu poza własnym polem karnym.

Gdy wszyscy wyczekiwali na to, czy Bayernowi uda się wyrównać, z kontrą wyszło PSG. Najpierw strzał Ousmane Dembele zatrzymał się na poprzeczce, ale w kolejnej akcji Manuel Neuer nie miał już szans. To nie był koniec emocji. W ósmej minucie doliczonego czasu gry sędzia wskazał na rzut karny, ale po weryfikacji na monitorze VAR zmienił zdanie i stały fragment gry odwołał. Chwilę później arbiter z Anglii odgwizdał koniec meczu i to PSG cieszy się z awansu do półfinału, w którym zagra z Borussią Dortmund lub Realem Madryt.