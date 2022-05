Szachtar zebrał miliony. Pomagają też kluby polskie, angielskie i szkockie

Po najeździe Rosjan na Ukrainę, rozgrywki sportowe zostały wstrzymane. Nieco ponad miesiąc późnej największe ukraińskie kluby - Szachtar i Dynamo Kijów rozpoczęły rozgrywanie spotkań towarzyskich, z których dochód jest przekazywany na pomoc walczącej Ukrainy.

Szachtar w Polsce

Szachtar zagrał z Olympiakosem Pireus, Lechią Gdańsk, Fenerbahce Stambuł, Antalyasporem i Hajdukiem Split. Podczas meczu w Polsce udało się uzbierać około 370 tys. zł. Ukraiński klub podsumował całą akcję i przekazał symboliczny czek ukraińskiemu ministerstwu młodzieży i sportu, który opiewa na 25,6 mln hrywien. Po przeliczeniu to około 3,6 mln zł.

- To niezwykle ważne, że nasze czołowe kluby pomagają Ukrainie. Rozgrywają charytatywne mecze, zbierają pieniądze i wspierają siły zbrojne - podkreślał minister Wadym Gucajt. - Istotne jest też to, że maja okazję, by grać i dojść do formy przed meczami w Lidze Mistrzów. To jeden z elementów, dzięki którym świata wie, że Ukraina była, jest i będzie.

Dary z Polski i pięciu krajów

Serhij Palkin, dyrektor Szachtara zapowiedział, że to nie koniec wsparcia. Klub z Doniecka zamierza także zbierać pieniądze np. podczas meczów Ligi Mistrzów. - Dla nas to bardzo ważne, że w ten sposób możemy pomagać armii, uchodźcom i wszystkim ofiarom wojny. Naszym zadaniem jest też pokazać całemu światu co dzieje się w Ukrainie i jakie krzywdy wyrządzają rosyjscy żołnierze - mówił Palkin.

W czwartek ukraiński klub poinformował też o transporcie darów, który przyjechał do punktu Szachtara znajdującego się na stadionie we Lwowie. To pięć ton żywności, leków, ubrań, śpiworów i koców zebrane w sześciu krajach (Portugalia, Polska, Szkocja, Anglia, Niemcy i Belgia).

To efekt współpraca klubu z EFDN (European Football for Development Network to instytucja skupiająca kluby, zajmująca się wykorzystaniem siły piłki nożnej na potrzeby socjalne) i fundacji Legii Warszawa. Tę inicjatywę wsparły kluby z całej Europy - m. in. Benfica, Aston Villa, Wimbledon FC, Schalke 04, Heart of Midlothian FC, Leicester City, Blackburn Rovers, Montrose FC, Chesterfield, KAA Gent, Colchester United i Middlesbrough (England).

Szachtar szykuje się do Ligi Mistrzów

Na razie piłkarze Szachtara dostali wolne, choć część i tak jest na zgrupowaniu reprezentacji. Przygotowania mają zacząć pod koniec czerwca i wrócić do rozgrywania meczów charytatywnych.





Działacze Szachtara rozmawiali też z ministerstwem o wznowieniu rozgrywek ligowych i meczach kadry narodowej (1 czerwca Ukraina gra ze Szkocją w baażu o mundial). - To też pokaże, że Ukraina wygra tę wojnę - uważa Palkin.