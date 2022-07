Szachtar pozwie FIFA? Chodzi o miliony euro

Po ataku Rosji na Ukrainę FIFA zajęła się losem zagranicznych piłkarzy występujących w tych krajach. Na początku marca zdecydowała, że kontrakty obcokrajowców (zarówno piłkarzy, jak i trenerów) zostaną zawieszone do końca poprzedniego sezonu. Zawodnicy dostali czas (do 7 kwietnia), by znaleźć sobie nowe tymczasowe kluby. I tak na przykład Grzegorz Krychowiak trafił do AEK Ateny, Tomasz Kędziora do Lecha, a Benjamin Verbić do Legii.

FIFA przedłuża zapis o rok

Agresja Rosji wciąż trwa, nowy sezon się rozpoczął, a ukraińskie kluby zamierzają brać w nim udział. Przygotowują się nie tylko do występów w europejskich pucharach, ale także do wznowienia krajowych rozgrywek.

FIFA zapis wprowadzony w marcu postanowiła przedłużyć na cały sezon 2022/2023. To oznacza, że obcokrajowcy będący piłkarzami ukraińskich klubów mogą szukać zespołów i iść na roczne wypożyczenie.

Klub nie zarabia, piłkarze za darmo

Szachtar uznał, że ten zapis jest krzywdzący dla klubu i naraża go na wielomilionowe straty. W marcu z mistrza Ukrainy odeszło czterech Brazylijczyków. - Największym problemem jest to, że FIFA pozwala zawiesić piłkarzom kontrakty bez ich przedłużenia. Kiedy umowa się skończy, po prostu odejdą z klubu. Przed wojną Szachtar kupił wielu graczy, a zapis FIFA pozwala, by przez półtora roku grali za darmo w innym klubie - podkreśla Ihor Cyganyk, ukraiński dziennikarz, który poinformował o zamiarach Szachtara w swoim programie na YouTube.

Szachtar ma się domagać nawet 50 mln euro odszkodowania. - Gdyby nie ten zapis, mógłby sprzedać Solomona, Tete i innych zawodników. A tak FIFA sprawiła, że piłkarz może wybrać, czy idzie na wypożyczenie, czy odchodzi definitywnie. Po co zagraniczne kluby mają płacić, skoro mogą mieć zawodnika na rok za darmo - dodaje Cyganyk.

Latem z Szachtara odeszło na razie czterech Brazylijczyków. Trzech zostało jednak kupionych przez inne kluby - David Neres trafił do Benfiki Lizbona (za około 15 mln euro), Marcom Antonio do Lazio (7,5 mln euro), a Fernando przez Red Bull Salzburg (6 mln euro). Na wypożyczenie zdecydowali się Pedrinho i Tete (Olympique Lyon). W kadrze Szachtara są jeszcze inni obcokrajowcy: Brazylijczycy - Marlon, Ismaily, Marquinhos, Dodo, Portugalczyk Manor Solomon, Nigeryjczyk Olarenwaju Kayode czy Lassina Traore z Burkina Faso. Są wyceniani od 1 mln do 20 mln euro. Część z nich 30czerwca wróciła z wypożyczeń i wkrótce rozstrzygnie się ich przyszłość.