Do tej pory rozegrane zostały już trzy kolejki eliminacyjne, a VAR zadebiutuje od czwartej rundy i będzie wykorzystywany we wszystkich pozostałych meczach. Władze UEFA chciał wprowadzić system VAR od pierwszych spotkań, jednak w związku z pandemią i związanych z nią komplikacjami logistycznymi, nie doszło to do skutku.

Póki co nie wiadomo, jak będzie dokładnie logistycznie wyglądać użycie systemu VAR. Jak możemy przeczytać na stronie UEFA, europejska federacja będzie dostarczać specjalne samochody pod stadiony, na których będą odbywały się mecze i dzięki temu VAR będzie mógł działać. Prawdopodobnie sędziowie VAR będą mieli swoje stanowiska pracy w tych autach, lecz tego jeszcze na 100% nie wiadomo.

W marcu tego roku rozegrane zostały 3 kolejki meczów eliminacyjnych, w których nie zabrakło kontrowersji. W mediach i nie tylko trwały wielkie dyskusje, dlaczego nie ma dostępnego systemu VAR, który pomógłby naprawić błędne decyzje. Niestety nie wiadomo było, jaka jest tego przyczyna, ale teraz należy się cieszyć, że zostanie to zmienione. Na ten moment nie wiadomo, czy VAR będzie użyty tylko w meczach kwalifikacyjnych w Europie, czy także na innych kontynentach.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną się się 21 listopada 2022 roku. Mecze będą odbywać się na 8 stadionach w 5 miastach Kataru. Na mundial pojadą 32 zespoły, a łącznie rozegranych zostanie 64 spotkań. Finał zaplanowany jest na 18 grudnia.