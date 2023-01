Nastoletni talent Joao Mendes de Assis Moreira może niebawem stać się zawodnikiem FC Barcelony. Być może ta wiadomość nie byłaby podawana przez światowe media z taką gorliwością, gdyby nie fakt, że ten 17-latek to syn słynnego Ronaldinho.

Młody piłkarz rozwiązał swój kontrakt z Cruzeiro i obecnie przebywa w Barcelonie. Tam przechodzić ma testy pod okiem trenerów grup juniorskich Blaugrany. Jak informuje kataloński "Sport", jeżeli wspomniani trenerzy zaakceptują ten pomysł, to syn legendarnego Brazylijczyka stanie się zawodnikiem "Dumy Katalonii"

Syn Ronaldinho w Barcelonie to pomysł Joana Laporty?

Wie o tym doskonale Joan Laporta, prezydent FC Barcelony. Okazuje się, że Laporta jest w kontakcie z Ronaldinho, który pełni zresztą funkcję jednego z ambasadorów katalońskiego klubu. To właśnie prezydent Barcy niejako pilotował ten ruch, ale ostateczna decyzja ma należeć do trenerów grupy juniorskich. To oni muszą ocenić, jak wielki talent odziedziczył po ojcu nastolatek.