Syn legendy miał iść w ślady ojca. Ciężka choroba zmieniła wszystko

Choć sportową karierę zakończył już ponad dekadę temu, Michael Owen nadal pozostaje jednym w najbardziej utytułowanych angielskich piłkarzy. Mistrzostwo Anglii, Puchar UEFA, Superpuchar Europy, Puchar Anglii, Złota Piłka - to jedynie kilka pozycji w długiej i niezwykle imponującej listy osiągnięć 44-latka. Największe sukcesy odnosił on, będąc napastnikiem klubu Liverpool FC. To właśnie w barwach tego zespołu pochodzący z Chester gwiazdor stawiał pierwsze kroki w futbolu. W kolejnych latach grał on jeszcze m.in. w Realu Madryt i Manchesterze United. Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie. 19 marca 2013 roku Anglik ogłosił, że po sezonie 2012/2013 przejdzie na sportową emeryturę. Ostatni mecz rozegrał równo dwa miesiące później.