Syn Cristiano Ronaldo idzie śladami ojca. Podpisał ważny kontrakt

Choć po transferze do Al-Nassr na Cristiano Ronaldo spadło wiele głosów krytyki, wiele opinii uznających, że to swego rodzaju "koniec kariery", to 38-latek wciąż pozostaje ważną postacią światowego futbolu. Z dorobkiem 40 goli jest najskuteczniejszym piłkarzem globu w 2023 roku. Drugi Erling Haaland z Manchesteru City ma ich 39. Europejskich kibiców zapewne mało interesuje tabela ligi saudyjskiej, ale trzeba docenić to, co "CR7" i spółka robią w reprezentacji Portugalii pod wodzą Roberto Martineza. Po ośmiu kolejkach eliminacji EURO 2024 mają komplet zwycięstw i rewelacyjny bilans bramkowy 32:2.