Najstarszy syn Cristiano Ronaldo , czyli Cristiano Ronaldo Junior, powrócił do akademii Realu Madryt. Jak poinformował m.in. dziennikarz Kevin Jimenez, pierworodny syn portugalskiego gwiazdora ma występować w drużynie U-14, choć ma zaledwie 12 lat.

Syn Cristiano Ronaldo ma talent po ojcu?

Według niektórych doniesień, Cristiano Ronaldo Junior został już oficjalnie zarejestrowany jako zawodnik trenujący pod szyldem madryckiego klubu. 12-latek był do niedawna bardzo wyróżniającym się zawodnikiem w akademii Manchesteru United.

Niektórzy kibice "Królewskich" zaczęli się zastanawiać i spekulować, czy to przypadkiem nie przybliża słynnego Portugalczyka do ewentualnego powrotu do Realu.