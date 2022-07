Syn Beckhama w akcji. Popisał się na boisku, wszystko pokazały kamery

David Beckham swego czasu uchodził za jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy z Wielkiej Brytanii. Na swoim koncie 47-latek ma sporo osiągnięć, w tym sześć tytułów Mistrza Anglii, czy zdobytą w 1999 roku Ligę Mistrzów w barwach Manchesteru United.

Obecnie Beckham jest prezydentem Inter Miami FC. W rezerwach tego klubu gra jego syn, Romeo Beckham. 19-latek dał popis na boisku podczas niedzielnego meczu z drugim składem Orlando City i zrobił furorę w sieci.

Jaki ojciec, taki syn. Popisowy gol Romeo Beckhama

Romeo Beckham bez wątpienia sprawia ojcu powody do dumy. 19-latek nie tylko odziedziczył po nim smykałkę do sportu, ale też radzi sobie wyśmienicie na boisku. Swój talent młody napastnik pokazał w 84. minucie spotkania z rezerwami Orlando City, gdy strzelił z rzutu wolnego prosto do bramki przeciwnika.

Nagranie w popisów młodego Beckhama trafiło do sieci. Internauci rozpływali się z zachwytu nad synem znanego piłkarza. "Zupełnie jak ojciec", "Ma to we krwi", "Jaki ojciec, taki syn" - pisali internauci.

Swoje pierwsze kroki w karierze klubowej syn Davida Beckhama stawiał w Akademii Arsenalu Londyn w 2014 roku. Niespełna rok później Romeo zdecydował, że spróbuje swoich sił w tenisie i rozpoczął treningi u boku Andy’ego Murray'a. W 2020 roku, Beckham postanowił powrócić do piłki nożnej i we wrześniu 2021 roku trafił do rezerw klubu Inter Miami.

