Udany debiut Juliana Nagelsmanna. Ważne zwycięstwo

Wystarczy powiedzieć, że ostatnie pięć meczów pod wodzą Flicka to bilans czterech porażek i jednego remisu, ten przypadek na starcie z Ukrainą, z którą Niemcy strzelili trzy gole, ale stracili tyle samo. To wszystko rzecz jasna, w meczach towarzyskich, bo drużyna naszych zachodnich sąsiadów szykuje się do mistrzostw Europy 2024, które odbędą się na ich terenie.