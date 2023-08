Świetne wieści z Francji. Polak z wielką szansą. Ma być numerem jeden

Marcin Bułka bardzo szybko zdecydował się na wyjazd z Polski. 23-latek już w 2016 roku w wieku zaledwie 17-lat podjął się wyzwania gry w zachodniej piłce. Polak wówczas został wykupiony przez Chelsea z drużyny Escoli Warszawa . Oczywiście przypisany był do zespołów młodzieżowych "The Blues". W oficjalnym meczu londyńskiej drużyny nigdy jednak nie zadebiutował.

W lipcu 2019 roku Bułce zaufało Paris Saint-Germain . Francuski klub uznał, że w Polaku widzi jedną z opcji na przyszłość. Tam historia naszego bramkarza jest nieco lepsza, bowiem zagrał w dwóch oficjalnych meczach, ale większość czasu spędził na wypożyczeniach. Najlepszym zdecydowanie było to do ligowego rywala OGC Nice , które miało miejsce w sezonie 2021/2022 .

Wielka szansa przed Marcinem Bułką?

Wprawdzie Bułka zbyt wiele wówczas nie pograł, ale gdy już występował, to w świetnym stylu i przekonał działaczy do wykupienia go z PSG. OGC Nice zapłaciło za Polaka zaledwie dwa miliony euro, a 23-latek podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku i może być naprawdę dobrą inwestycją na przyszłość. Co jednak ważne przed sezonem 2022/2023 do Nicei ściągnięto doświadczonego Kaspera Schmeichela.