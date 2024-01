Jakub Moder kilka tygodni temu wrócił do grania w piłkę w pierwszej drużynie Brighton and Hove Albion. Polak jak na razie wchodzi głównie na końcówki, ale już dał pewne oznaki gotowości do otrzymania większej liczby minut. Okazuje się, że już w ten weekend Polak zagra od pierwszej minuty, co potwierdził Roberto de Zerbi. Moder wyjdzie od początku na murawę w starciu FA Cup przeciwko Stoke.