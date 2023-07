Świetne wieści po meczu Rakowa Częstochowa. Dzięki niemu Polska idzie w górę

Polska zwłaszcza w zeszłym sezonie dorzuciła do rankingu klubowego UEFA bardzo wiele punktów, głównie za sprawą świetnego występu Lecha Poznań. Wykorzystał on fakt powstania nowego pucharu europejskiego, jakim jest Liga Konferencji. Doszedł aż do ćwierćfinału i zwłaszcza z tego powodu Polska zyskała 7.750 pkt. To znacznie więcej niż w poprzednich latach, kiedy było to odpowiednio 4.625, 4.000, a wcześniej 2.125 i 2.250.

Teraz Polska rozpoczyna budowę nowego kapitału. 0.250 pkt, które Raków Częstochowa otrzymał za pokonanie Flory Tallin w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów, powodują, że mamy łącznie 18.750 pkt. To z kolei powoduje, że Polska z tym dorobkiem wyprzedziła Rosję, która w ogóle nie punktuje i została z 18.632 pkt.

Rosyjskie kluby nie biorą udziału w europejskich pucharach i niewiele wskazuje na to, by miało się to zmienić. Niezależnie jednak od tego, kiedy do gry wrócą, UEFA... przyznaje im punkty do rankingu.

UEFA bulwersuje w sprawie Rosji w pucharach

To bulwersująca decyzja, przeciw której protestuje wiele krajów. Za poprzedni sezon jednak UEFA przyznała Rosji ryczałtowo 4.333 pkt, czyli najniższy wynik Rosjan z ostatnich pięciu lat. Zwróćmy uwagę, że to więcej niż Polska zarobiła przed 2020 rokiem i w efekcie tej decyzji straciła np. Ukraina. To kuriozalne rozwiązanie, ale niewykluczone, że będzie obowiązywało i tym razem.

Na razie nie wiemy, czy i ile punktów do rankingu dostanie Rosja, stąd miejsce 22. Polski należy uznać za tymczasowe.

Polska w rankingu UEFA:

18. Czechy - 22.250

19. Grecja - 20.125

20. Chorwacja - 19.650

21. Szwecja - 19.625

22. Polska - 18.750

23. Rosja - 18.632

24. Cypr - 18.350

25. Rumunia - 18.125

26. Węgry - 17.500

27. Bułgaria - 16.250

28. Słowacja - 14.625

29. Azerbejdżan - 14.500

Raków Częstochowa / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Lech - Fiorentina. Efektowna oprawa kibiców w Lidze Konferencji / Andrzej Grupa / INTERIA.PL

Raków Częstochowa w meczu z Florą Tallin / Waldemar Deska / PAP