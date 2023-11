Reprezentacja Polski po remisie z Czechami definitywnie straciła szansę na bezpośredni awans na Euro 2024 i szczęścia musi szukać w barażach. I dużo będzie zależało od tego, na jakich rywali tam trafimy. Wiele wskazuje na to, że uda się uniknąć wicemistrzów świata z 2018 roku Chorwatów, którzy wykorzystali potknięcie Walii i dzięki wyjazdowej wygranej z Łotwą mocno zbliżyli się do bezpośredniego awansu. A za co za tym idzie, uniknięcie baraży i... starcia z Polską.