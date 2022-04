Świetne wieści dla kibiców. Ten pomysł FIFA może się spodobać

Najnowszy pomysł FIFA może się jednak spodobać kibicom. Chodzi o serwis streamingowy FIFA+. Można tam oglądać transmisje meczów, a także programy i dokumenty na temat futbolu.

FIFA+ może spodobać się kibicom

Jak zapowiada FIFA, rocznie dostępnych będzie nawet 40 tysięcy transmisji ze 100 krajów członkowskich. O najlepszych ligach można rzecz jasna zapomnieć (nie pozwoliłyby na to telewizje, które płacą miliony za prawa medialne), ale FIFA+ to dobre miejsce do obserwacji mniej popularnych rozgrywek. Według wstępnych informacji, w ofercie - co ważne: darmowej - znajdzie się między innymi liga duńska.

Poza transmisjami, FIFA+ zapewni także oryginalne dokumenty filmowe. Udostępni też kibicom swoje przepastne archiwa. Poza tym serwis ma służyć również promocji futbolu kobiecego.

Na razie FIFA+ działa w angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej i portugalskiej wersji językowej. Polski nie jest obsługiwany.

Jakub Żelepień, Interia