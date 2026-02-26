Świderski wykorzystał kluczowego karnego. Grecy wciąż w grze o tytuł

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Dla polskich kibiców czwartkowy wieczór 26 lutego 2026 roku prawdopodobnie już zawsze będzie kojarzył się z tym, czego dokonała Jagiellonia Białystok we Florencji. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca był o krok od odwrócenia losów dwumeczu po porażce 0:3 w pierwszym spotkaniu. W tym samym czasie w sąsiadującymi z Polską Czechami o swój awans do kolejnej rundy Ligi Europy walczyły Viktoria Pilzno oraz Panathinaikos. W Pilźnie doszło do karnych, a w tych lepsi okazali się Grecy. Jedną z jedenastek wykorzystał Karol Świderski.

Piłkarz w zielono-białym stroju, z widocznym numerem 19 na spodenkach i koniczynką na koszulce, biegnie po murawie stadionu podczas meczu, w tle rozmazane trybuny i inni zawodnicy.
Karol ŚwiderskiAngelos TzortzinisAFP

Oczy większości polskich fanów piłki nożnej w czwartkowy wczesny wieczór zwrócone były w kierunku Włoch, a konkretnie Florencji. To właśnie tam bowiem Jagiellonia pojechała, aby dokonać czegoś, co wydawało się na papierze niemożliwe. Zespół Adriana Siemieńca musiał bowiem odrobić stratę 0:3 z domowego spotkania.

Historyczny mecz Jagiellonii we Florencji. Remontada wisiała na włosku. Sześć goli

Wykonanie tego zadania na terenie renomowanego europejskiego zespołu zdawało się misją praktycznie niewykonalną. Już w 49. minucie stało się jednak jasne, że jest odwrotne. Bartosz Mazurek skompletował hat-tricka i doprowadził do remisu w dwumeczu, a w konsekwencji dogrywki.

Świderski skuteczny. Viktoria Pilzno odpada

W tej niestety lepsi okazali się gospodarze i Jagiellonia do domu wróciła bez wymarzonego awansu. W tym samym czasie w oddalonym o kilkaset kilometrów od Polski Pilznie swój dramat przeżyła tamtejsza Viktoria. Gospodarze mierzyli się z greckim Panathinaikosem Ateny, a w pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1:1. 

Wobec tego za faworytów do awansu uznawano Czechów. Karol Świderski to spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych. Panathinaikos nie zdawał się jednak odczuwać nieobecności Polaka. Już w 9. minucie rywalizacji zespół gości otworzył wynik spotkania za sprawą gola Tetteha.

Real już czeka na rywala, ale to nie koniec. Kolejny akt skandalu. Padło przyznanie do winy

Wynik 1:0 utrzymywał się aż do 62. minuty, gdy rezultat meczu, a w konsekwencji także dwumeczu wyrównał Spacil. Ostatecznie ten gol dał Czechom dogrywkę, a także rzuty karne. Przed serią jedenastek na placu gry pojawił się Świderski. Polak zameldował się na boisku w 109. minucie.

Nasz reprezentant był jednym z wyznaczonych do wykonania rzutu karnego. Podszedł do piłki jako czwarty, zaraz po tym, jak spudłował jeden z zawodników Viktorii. Świderski takich problemów jednak nie miał. Polak wykorzystał rzut karny, a dzieło spuentował Pantović, który strzelał jako piąty i wysłał Greków do kolejnej rundy.

Młody mężczyzna w żółto-czerwonym stroju sportowym wyraża intensywne emocje po zdobyciu bramki na stadionie, w tle rozmyci kibice oraz inny zawodnik.
Bartosz MazurekGrzegorz WajdaEast News
Polski piłkarz w białej koszulce z numerem 16 świętuje sukces na boisku, zaciśnięta pięść i wyraz twarzy pokazujący silne emocje. W tle znajduje się zawodnik w czerwonym stroju.
Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP
Dwóch piłkarzy ubranych w czerwone stroje reprezentacji Polski przekazuje sobie opaskę kapitańską podczas meczu na stadionie, w tle widoczni pozostali zawodnicy.
Piotr Zieliński i Karol ŚwiderskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja