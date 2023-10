Świderski nagle podszedł do fana, jego gest wyciska łzy. Wszystko się nagrało

Sympatycy klubu darzą go olbrzymią sympatią, a on odpłaca im za zaufanie strzelanymi bramkami. To, że Polak jest niezwykle popularny w kręgach fanów, w dobitny sposób świadczy sytuacja, która miała miejsce tuż po przegranym meczu z New England Revolution. Goście zdołali wywalczyć cenne trzy "oczka" w samej końcówce meczu, odpowiadając na wyrównujące trafienie Karola Świderskiego, który w 84. minucie skierował piłkę do siatki.