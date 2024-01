Świat sportu żegna Franza Beckenbauera. Poruszające wyznania. "Brak słów"

Nie mam słów. Smutek. Ale też duma, że miałem okazję go poznać. Franc Beckenbauer był jednym z najbardziej imponujących postaci, jakie miałem okazję poznać. Zawsze uprzejmy. Wiecznie uważny, a przede wszystkim pełen szacunku do innych. Nie miało znaczenia czy byłeś stażystą, wolontariuszem, czy reporterem. Beckenbauer traktował każdego tak samo. Nigdy go nie zapomnę

~ napisał na platformie "X" Florian Plettenberg