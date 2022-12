Świat piłki wspiera Pelego. "Módlcie się za Króla"

"Módlcie się za Króla" - napisał na portalu społecznościowym Mbappe , napastnik reprezentacji Francji , którego wielu porównuje do Pelego . Mbappe zdobył już z "Trójkolorowymi" jeden tytuł mistrza świata, a w Katarze wciąż jest w grze o kolejny. W niedzielę Francuzów w 1/8 finału będzie chciała powstrzymać Polska . Początek pojedynku o 16.00. Transmisja w TVP, a relacja tekstowa w Interii.

We wrześniu 2021 roku Pele, trzykrotny mistrz świata, miał usunięty guz z okrężnicy i od tego czasu regularnie się leczy. We wtorek 82-latek trafił do szpitala na kontrolną wizytę.