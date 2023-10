Świat opłakuje śmierć Bobby'ego Charltona. "Był bohaterem milionów osób"

W sobotnie przedpołudnie w wieku 86 lat zmarł Sir Bobby Charlton, były reprezentant Anglii i legenda Manchesteru United, dla którego rozegrał aż 606 meczów. Zdobył mistrzostwo świata w 1966 r., a także cztery mistrzostwa Anglii. Przed stadionem "Czerwonych Diabłów" stoi pomnik "United Trinity " , na którym oprócz niego są uwiecznieni George Best i Denis Law.

"Największy angielski piłkarz i największy ambasador Manchesteru United. Mistrz na boisku i poza nim oraz członek 'Busby Babe', który utorował wszystkim drogę do United. Spoczywaj w pokoju" - napisał Gary Neville. "Busby Babe" to określenie grupy zawodników ściągniętych z klubowej akademii United do pierwszego zespołu przez trenera Matta Busby'ego w latach 40. i 50. poprzedniego wieku.